〈房產〉成屋交易主力價位帶步步高 推升新北3、4字頭單價成新主流

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-21 11:37

近年來全台房市火熱，全面帶動房價上漲。房仲業者盤點近五年來全台七都成屋成交單價帶表現，發現桃園以南的五都已從 1 字頭全面躍升至 2 字頭；而新北市 5 年間從單價 2 字頭逐漸站穩至 3、4 字頭； 同時，新竹縣市 2、3 字頭單價帶占比破 5 成。

根據實價登錄資料，5 年前，桃園以南的五都成屋主力單價帶皆落在 1 字頭，台北則為 4、5 字頭，新北的主力單價帶為 2 字頭。但受益於經濟穩定發展、台商回流等因素，全台房價有感齊漲。到了 2024 年，七都成屋主力單價已全面晉升，桃園以南五都皆站穩 2 字頭大關，台北為 6 字頭，新北則是 3 字頭。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，這幾年來全台各地漲勢凶猛，七都漲幅更是令人有感。桃園 2 字頭佔全市交易已逼近五成，其中以生活、交通機能良好的桃園區與中壢區交易最熱絡。而台中 2 字頭佔全市交易達 46.2%，以自住需求強勁的北屯、西屯區貢獻最多。台南 2 字頭占比達 40.8%，永康區、東區挹注最多。高雄 2 字頭占比也達 45.4%，以鳳山、楠梓區最為火熱。

至於新竹縣市成屋單價帶分布則相對均勻，2、3 字頭占比合計破五成，4 字頭占比也逼近二成左右。陳金萍說明，近年來房價漲幅最凌厲的縣市非新竹莫屬。新竹縣市受惠於科學園區帶動下，不僅推升周邊行政區房市交易量能，不少蛋白區也吃到園區外溢紅利，房價也跟著水漲船高。再加上當地購屋族群大多是高收入所得的科技新貴和工程師，房價負擔能力佳，促使新竹成屋主力單價帶較不明顯，2、3、4 字頭比例皆很高。

這 5 年來，新北成屋單價逐漸站穩至 3、4 字頭。陳金萍指出，過去新北單價出現 3 字頭以上常出現在新北第一環的板橋、新店等區，但隨著房價上漲後，反而出現最多的是位於新北第二環的新莊、中和等區。而板橋、新店等蛋黃區單價已往 4、5 字頭靠攏，想在當地撿便宜，難度恐怕是越來越高。