東京威力科創北埔淨山 積極號召ESG

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-21 16:47

半導體製造設備商 Tokyo Electron (TEL) 自 1996 年起深耕台灣，成立東京威力科創股份有限公司，至今在北中南已有 7 個據點，除了在地化提供客戶專業服務之外，也鼓勵員工關懷所生活的這塊土地，堅持為社會持續貢獻，與專營台灣永續旅行的「島內散步」合作，帶領同仁一同「淨山」，盡一份企業社會責任。

東京威力科創本次淨山活動選在新竹北埔冷泉舉辦，有兩大主因，東京威力科創總部位於新竹，活動體現同仁在地關懷，此外，好山好水的北埔一直是登山烤肉等活動的熱門場所，遊客總留下滿山不該屬於此地的垃圾，為守護最珍貴的山林，東京威力科創與近百位同仁及家屬一同前往，以實際行動還北埔乾淨面貌。

此次活動正值夏季，天氣相當炎熱，但仍不影響同仁攜家帶眷響應。來自工程部門的 Larry Chuang 表示，很認同公司的公益理念，且因為喜歡登山，希望在山上看到乾淨的風景，這次帶太太和小孩一起參與，感覺小孩以後長大了回頭看，會記在腦海裡。

另外一位同仁 Luke Lin 也說，希望能夠從小培養孩子對於環境保護的使命，除了享用環境帶給我們的舒適與便利，也得考慮如何永續未來。

東京威力科創此次活動不分大人小孩，人手一組手套和麻布米袋，一一體驗垃圾撿拾、分類等環節，活動也結合當地文化，涵蓋客家美食、稻草工藝 DIY，從環境保護到在地人文，教育意義滿滿。