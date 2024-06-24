人口紅利帶動高端建築 品牌建商積極打造「奢旅新極墅」

鉅亨網新聞中心 2024-06-24 10:00

台中市人口數創新高！根據內政部 9 月人口統計資料顯示，台中市總人口數達到 284 萬 1225 人，人口數是六都中僅次新北的，人口紅利帶動居住的剛性需求；其中，又以北屯區移居人口最多，特別是 14 期重劃區，受惠擁有便捷的交通，在公共建設領航下，不只吸引建商搶進推案，高端建築也應運而生。

台中市人口紅利旺，受惠公共建設領航，吸引外地人口移居，圖為在台中水湳智慧城的「台中綠美圖」。(圖: 台中市政府提供)

14 期重劃區作為中台灣 40 年來最大規模的重劃區，低密度、高綠覆規劃，再加上腹地完整，甫推出就吸引建商目光；不只中部實力建商爭相購地，上市櫃公司、北部建商如亞昕、大陸建設、新美齊等也伺機搶進。建築業耕耘 30 年的聖家鑫建設也在此佈局，首案「ANEW」主打高端「奢旅新極墅」，獨棟雙拼電梯別墅、人車分道、地下室全開挖等特色超搶眼，成功吸引層峰階級的注意。

「台中巨蛋」落腳 14 期重劃區，工程已由麗明營造得標，力拼今年底動工。(圖: 台中市政府提供)

聖家鑫建設總經理陳建宏指出，從土地購買、規劃、銷售、興建再到交屋、售後，公司堅持一條龍服務，體貼客戶的需求，再加上有自己的營造牌，對於建築品質的堅持不在話下，「把每個案子當成自己要住的」，更是公司推案的重要理念，精準的選地哲學，讓聖家鑫創業以來總是搶進優質重劃區推案，從八期重劃區、七期重劃區、單元二重劃區等都有建案作品，堪稱「重劃區先行者」。

聖家鑫建設 14 期重劃區新案「ANEW」，打造「奢旅新極墅」，重新定義高端別墅產品。(圖: 業者提供)

聖家鑫建設特助陳樺提到，「ANEW」意即「重新」，象徵聖家鑫建設品牌邁入嶄新篇章，全案秉持訂製精神，重新定義高級別墅，建築內外都有大膽的突破與創新，外觀上採取多元的建築語彙，空間上鼓勵獨立分層，才能放大別墅優勢，男女主人甚至可以擁有專屬空間，盡情享受「Me Time」。

除了規劃獨樹一格外，「ANEW」更精選頂級建材，廚具特別配置頂級義大利品牌 Arclinea，為世界三大廚具品牌之一。全區開挖地下室打造人車分道的安全社區，設計方面得格外費心、營造成本也勢必提高；陳樺指出，「人車分道的電梯別墅非近期推案趨勢，但跳脫市場、專注打造好房子、持續突破創新，是聖家鑫的堅持。」

有別於一般別墅，「ANEW」採人車分道設計，並設物業管理，保障隱私及安全。(圖: 業者提供)

「ANEW」規劃單純 15 戶電梯別墅，人車分道設計，是 14 期重劃區首案。此外，為提升住戶隱私與方便性，該案設有 e-tag 智能整合，當汽車駛進車道時，智能系統即能以 e-tag 感應到住戶回家，每戶的獨立電梯就會先行下降到地下室等待，提升住戶回家的便利性。

聖家鑫建設認為，種種設計與用心規劃，都是為了打造過往別墅的傳統印象，提供給住戶尊寵、隱密的生活享受；而為成就這樣的理想，必須整合智慧弱電工程與物業管理，讓電梯別墅也能享有豪宅大樓同級的安全性與管理服務，成就聖家鑫「ANEW」進化為跳脫市場、吸引高端族群目光的奢旅新極墅。