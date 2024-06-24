欣陸旗下大陸工程拿下捷運劍潭站多目標大樓工程動土

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-24 15:45

台北捷運淡水信義線捷運劍潭站多目標大樓，於今 (24) 日正式動工，此一工程由欣陸 (3703-TW) 旗下大陸工程及闕河彬建築師事務共同承攬，將與建地下 3 層、地上 16 層複合式大樓，契約金額達 33.8 億元，預計於 2028 年完工。

台北捷運淡水信義線劍潭站多目標大樓，將開發出 1.1 萬餘坪的樓地板面積，是一棟地下 3 層、地上 16 層複合大樓，採用 A 級商辦規格規劃，除維持原有轉乘停車場功能外，也可作為商辦、商場、餐飲、會議中心及教保中心進駐使用。

台北市長蔣萬安今天出席開工儀式時表示，利用交通場站優勢帶動區域發展已是先進國家趨勢，台北捷運除了是雙北民眾通勤的主要交通工具，也是周邊經濟發展的重要推手。劍潭站多目標大樓位於北投士林科技園區與內湖科技園區交匯地帶，也是重要交通樞紐，非常適合作為國際企業總部，串聯鄰近的台北表演藝術中心，特別是士林夜市，步行約 6 分鐘即可抵達，可望活絡商圈與經濟脈動，成為新的都市核心。

捷運劍潭站多目標大樓案位於中山北路官道第一排，具有 A 級商辦規格，捷運劍潭站出站即到辦公室，搭乘捷運四通八達，是設置企業總部的絕佳地點。