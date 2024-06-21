中國對歐洲豬肉業展開反傾銷調查 英國金融時報：精準集中歐盟弱點

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-06-21 12:01

中國商務部周一 (17 日) 對宣佈對進口自歐盟的部分豬肉及豬肉副產品進行反傾銷調查，該部新聞發言人何亞東周四 (20 日) 也稱初步確立歐盟豬肉傾銷成立，英國《金融時報》在中國宣布進行調查後發表評論文章指出，中國針對歐盟豬肉產業的最新舉措，精準地擊中了歐盟的弱點。

《路透社》報導，中國宣布啟動反傾銷調查後，西班牙、法國、荷蘭等國相關產業人員表達擔憂。對這些國家而言，中國是一個寶貴且重要的豬肉出口市場，若中國限制從歐洲進口豬肉，歐洲豬肉產業噩夢將來臨。

除中國肉類消費量巨大外，《金融時報》在文中還提到中國市場另一個重要之處，也就是一些動物的頭、腳和內臟在當地深受歡迎，但像是雞腳在歐洲國家如法國，通常會被扔進垃圾桶。

文中指出，歐洲每年銷往中國豬肉價值約為 25 億歐元，市場規模非常龐大。此外，中國還從歐洲進口禽類等其他食材。

根據中國海關數據，西班牙是中國最大的歐盟豬肉供應國，其次是荷蘭、丹麥和法國。

因此，當中國宣佈展開調查後，歐洲農民組織了抗議活動，因為他們很清楚除了中國外，他們的這類產品幾乎沒有其他替代市場。

貿易商和分析師表示，中國可能會轉向俄羅斯的豬肉供應商及巴西、阿根廷和美國的豬肉供應商來取代歐洲。俄羅斯自今年 2 月開始向中國出口豬肉。

對於中國針對歐洲豬肉行業的相關舉措，包括《金融時報》在內多方輿論均認為此舉精準地擊中歐洲弱點。

丹麥屠宰商協會主席烏爾里克 · 佈雷姆霍爾姆呼籲各方考慮對就業、食品安全和生產造成的影響，並在 7 月 4 日前找到解決辦法。

自歐盟執委會上周三 (12 日) 宣布將從 7 月 4 日起對進口中國汽車徵收高達 38.1% 的反補貼稅以來，全球食品企業一直對中國的報復保持高度警覺。