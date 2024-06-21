金正恩與俄簽條約首爾跳腳 韓總統府高官：重新考慮對烏克蘭供應武器

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-06-21 09:05

朝鮮半島持續緊張之際，對抗氣氛甚至擴散至俄烏戰場，在北韓最高領導人金正恩和俄羅斯總統普丁簽署條約承諾發生戰爭時互相防禦後，南韓總統府青瓦台認為該條約構成安全威脅，並將對首爾與莫斯科的關係產生負面影響，一名南韓高官週四 (20 日) 更嗆聲俄羅斯，將重新考慮向烏克蘭提供武器的可能性。

這位不願透露姓名的青瓦台官員在一場對總統尹錫悅的簡報會上表示，首爾將重新考慮向烏克蘭提供武器，以協助烏國抵禦俄國入侵的問題。

南韓政府週四也發聲明譴責北韓與俄國簽署條約，並稱任何直接或間接幫助北韓增強軍事力量的合作，都是違反聯合國安理會決議的，將受到國際社會的監督和制裁，這將使首爾與莫斯科的關係惡化。

俄烏戰爭爆發後，南韓日漸成為一個武器出口國，向波蘭等北約成員國出口坦克等武器，但僅向烏克蘭提供了人道主義援助和其他支持，並加入美國領導的對俄經濟制裁行動。

北韓領導人金正恩和俄國總統普丁都將週三 (19 日) 簽署的條約形容為雙邊關係的重大升級，包括安全、貿易、投資、文化和人道主義關係。觀察人士認為，這是冷戰結束以來，莫斯科與平壤之間關係最緊密的一次。

該條約是在普丁 24 年來首次訪問北韓之際簽署，金正恩在機場熱烈擁抱普丁，並舉行盛大歡迎儀式。

近幾個月，金正恩將拉攏俄國視為首要任務，推動旨在擴大與美國對抗的外交政策，擁抱「新冷戰」理念，並試圖在普丁與西方更廣泛的衝突中「站隊」俄國。