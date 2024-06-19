〈台幣〉美元回檔亞幣反彈 終止連3貶收32.358元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-19 17:41

台股近來不斷突破歷史新高，但股匯市表現卻脫鉤，新台幣兌美元匯率今 (19) 日續呈買賣雙方拉鋸戰，不過，國際美元面臨回檔修正，日元等亞幣展開反彈，新台幣亦由貶轉升，收在 32.358 元，升值 3.9 分，終止連 3 貶，台北及元太外匯總成交值 15.8 億美元，量能依舊無法放大。

新台幣兌美元今天開盤價為 32.35 元，最高 32.342 元、最低 32.4 元，匯銀人士表示，外資仍偏向雙向進出，有買有賣，進口商、投信仍有買匯需求，不過，隨著出口商擴大拋匯力道，帶動匯價翻揚， 終場以 32.358 元作收，台北外匯市場成交值 10.14 億美元，元太外匯市場成交值 5.66 億美元。

根據央行統計，美元指數今天下跌 0.22%，歐元升值 0.13%，主要亞幣互有升貶，日元反彈 0.25%，新加坡幣亦升 0.27%，新台幣升 0.12%，而韓元相對貶值 0.05%，人民幣亦微幅走貶。

美國聯準會上周決議利率按兵不動，採取比預期更鷹派的基調，官員預計今年只會降息一次，並將開始時間延至最晚可能在 12 月，主席鮑爾也持保留態度，必須持續觀察通膨數據，若明顯放緩才會有進一步動作。