日本央行維持利率不變 未明確減少購債細節 日元走弱

鉅亨網新聞中心 2024-06-14 15:42

日本央行周五 (14 日) 維持利率不變，符合外界預期，央行表示會減少購債，但推遲到下次會議再提供細節，相關宣布造成日元下挫、日債走升。

日本央行周五將基準短期利率維持在 0.1%，在 3 月歷史性升息後繼續按兵不動。央行也宣布，短期內不會改變其債券購買活動，這讓市場對立即改變的預期感到有些失望。央行僅表示，將縮減購債規模，但將具體縮減購債的規模及細節，推遲到下次會議。

央行政策宣布後日元走弱，美元兌日元上漲 0.75%，至 158.19。基準 10 年期公債上漲，殖利率降至 0.915%。

今年 3 月，日本央行 17 年來首次升息，並結束了殖利率曲線控制政策。日本央行也表示，計畫最終縮減購債規模，但沒有給出具體時間表。

由於近期公布的日本經濟數據疲軟，人們對央行實際收緊政策的空間有多大產生懷疑。市場對於日本央行下一次升息的時間也存在不確定性，央行並未就此事提供任何線索。

日本券商 Monex 債券及外匯交易員 Tsutomu Soma 表示，日本央行的緊縮步伐預計將比市場預期的還要慢，而且央行似乎非常謹慎，這刺激了對日元的拋售。在聯準會降息之前，美元和日元之間的利率差可能一直存在，這意味著日元仍將保持弱勢。

Ortus Advisors Pte. 日本股票策略主管 Andrew Jackson 指出，由日元的即時反應來看，市場絕對沒有將其視為朝著「正確方向」邁出的一步。他表示，日本央行需要比其暗示的速度更快地削減日債購買量，如果他們不這樣做，並繼續進行貨幣干預，那就是「巨大的、不必要的資金浪費」。