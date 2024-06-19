KPMG：永續報告涵蓋範圍較財務報告廣 留意揭露「四要」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-19 19:59

KPMG 安侯建業今 (19) 日舉辦讀書會，聚焦 ESG 與企業稅務管理，KPMG 安侯企業管理公司執行副總朱成光向上市櫃公司解析「永續報告書的漂綠風險」，他指出永續報告涵蓋的範圍較財務報告大且寬廣，不只自身組織，更延伸到上下游供應鏈的資訊。過去強調財務報導資訊揭露的正確性、完整性、存在性與經覆核授權，同樣適用於永續報導資訊的揭露原則。

隨著國際於 ESG 熱潮與發展趨勢 ESG 永續資訊揭露的重要程度已經躍升為公司治理焦點，朱成光認為，過去國際公司治理品質提升上的重點在於財務報導資訊揭露的正確性、完整性、存在性與經覆核授權。現今，這原則同樣適用於永續報導資訊的揭露原則。

朱成光說，永續報告涵蓋的範圍較財務報告大且寬廣，例如：可能從自身組織延伸到上下游供應鏈的資訊。且於資本市場中永續報告資訊揭露是多方利害關係人高度依賴做為決策、監理與投資的重要資訊，因此，永續報告書產出亦需要獨立會計師進行確信查核與驗證。

朱成光進一步說明，永續報告書與財務報告書同等重要。回到永續報告書的資訊來源如何管理其正確性、完整性與存在性，這會需要一套猶如財務報告管理的基礎框架與內部控制環境。另外，他建議永續資訊管理的內部控制目標，應該是：優化既有內部控制制度、增加永續資訊內控制度及整合兩套內控制度成為一套企業遵循的基礎。

關於建置永續資訊管理的內部控制，朱成光認為則需回到永續資訊管理的本質議題，如何在資訊的生命週期中管理資訊來源、蒐集、處理、利用與輸出的應用場景。營運資訊在營運流程中產生，這些資訊儲存在資訊科技設施中，因此資訊設施管理與內部控制制度的建立，就是永續報告資訊管理重點中的重點。