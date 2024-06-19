〈南亞股東會〉董座吳嘉昭：電子材料成長「充滿信心」 下半年業績會更好

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-19 17:53

南亞 (1303-TW) 今 (19) 日召開股東會，董事長吳嘉昭表示，南亞已轉型以電子為主的公司，而電子產業正迎來幾個新的發展機會，對電子材料成長充滿信心，加上新事業及新產品擴建陸續完工貢獻，努力在下半年有更好的業績成長。

吳嘉昭表示，南亞主力產品是電子材料，而 5G 到 6G 等通信技術的升級、電動車和自動駕駛的快速發展、AI 相關領域的廣泛應用、半導體先進封裝材料的需求等，均需要更高端的材料支援，這必定會帶來電子相關產業的需求與發展。

此外，南亞今年包含台灣樹林廠區的離型膜、ABF 載板、醫療用的減白血袋，美國德州廠區的新型軟質膠布機等投資案陸續完工，預計每年可創造 120 億元以上的產值，將持續投入新事業及新產品的擴建，帶動業績持續成長。

吳嘉昭表示，為求公司的永續發展，將更著重在導入新技術、開發新事業，包括發展高速通訊與 AI 創新應用材料、生技與醫療健康應用醫材、及低碳與綠色產品等領域。

塑膠加工事業轉型投入醫材相關產品、及半導體、新能源用材料與車用低碳材等；化工產品將逐漸由工業級轉移生產半導體級與特殊化學品；電子材料則朝 6G、低軌衛星等先進材料發展，深耕一系列超低損耗材料；聚酯產品朝向全聚酯可回收用途發展，並努力開發新技術，拓展纖維產品應用領域。