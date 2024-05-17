〈ESG大趨勢〉向證券業招手！櫃買中心邀ESG專家 手把手傳授永續報告書SOP

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-17 19:33

為推動證券業永續發展轉型及強化相關資訊揭露，櫃買中心將於 5 月 31 日舉辦「113 年度證券業永續發展轉型執行策略宣導座談會」，師資陣容堅強，以永續報告書編製為主軸，歡迎證券業董事、監察人、高階主管及 ESG 業務相關人員參加。

自金管會 111 年公布「證券期貨業永續發展轉型執行策略」以來，證券周邊單位陸續舉辦多場相關議題宣導座談會，邀請專業講師參與座談，以協助證券業者完成永續發展轉型。

櫃買中心表示，依「證券商編製與申報永續報告書作業辦法」規定，國內證券商自 112 年度起須依規模大小陸續公布永續報告書，而永續報告書係推動企業永續發展的關鍵因子，更是企業落實永續實力與決心之展現。為讓證券業經營階層瞭解永續報告書相關編製與規範重點，有其必要與急迫性。

櫃買中心說明，本次宣導座談會將以永續報告書編製為主軸，邀請安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與 ESG 諮詢服務負責人會計師曾于哲，與中華開發金控永續發展處協理林書瑤，分享 ESG 資訊揭露規範與永續報告書編製過程的寶貴經驗，以協助證券業者依規定時程完成永續報告書之編製。