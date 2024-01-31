櫃買中心：明年起上櫃公司全面編製申報永續報告書

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-01-31 19:07

配合金管會發布之上市櫃公司永續發展行動方案 (2023 年)，精進永續資訊揭露及引領企業淨零，櫃買中心今 (31 日) 表示，已修正「上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」，其中增訂資本額 20 億元以下之上櫃公司，自明（114）年起應編製 113 年度之永續報告書，明年起，所有上櫃公司將全數編製及申報永續報告書。

櫃買中心指出，為健全及強化上櫃公司及其董事會重視永續報告書編製責任，本次增訂永續報告書宜經董事會決議通過，並鼓勵上櫃公司編製永續報告書可參考 SASB 準則揭露行業指標資訊，另明定實收資本額 20 億元以上之水泥工業等 11 種產業別上櫃公司，應適用產業別永續指標。