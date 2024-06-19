台積電今年以來飆漲65% 持股1張就賺進38.8萬元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-19 19:23

隨著 AI 蔚為風潮，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 因手握眾多 AI 晶片大單，先進製程與先進封裝產能滿載，今年以來股價一路飆漲，從去年底的 593 元，飆漲至今日收盤價 981 元，等同股民若持股一張就賺進 38.8 萬元，漲幅高達 65%，市值也大增超過 10 兆元、衝破 25 兆元。

台積電今日也再度公告庫藏股實施進度，自 6 月 5 日起已買回 1184 張，執行率 36.44%，累計買回金額 11.11 億元，平均每股買回價格 937.96 元。