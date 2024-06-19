台積電今年以來飆漲65% 持股1張就賺進38.8萬元
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-19 19:23
隨著 AI 蔚為風潮，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 因手握眾多 AI 晶片大單，先進製程與先進封裝產能滿載，今年以來股價一路飆漲，從去年底的 593 元，飆漲至今日收盤價 981 元，等同股民若持股一張就賺進 38.8 萬元，漲幅高達 65%，市值也大增超過 10 兆元、衝破 25 兆元。
台積電今日也再度公告庫藏股實施進度，自 6 月 5 日起已買回 1184 張，執行率 36.44%，累計買回金額 11.11 億元，平均每股買回價格 937.96 元。
台積電大客戶輝達 (NVDA-US) 近期獲市場資金追捧，並登上全球市值第一寶座，衝上 3.34 兆美元，也連帶拉抬市場追買台積電，加上輝達黃仁勳支持台積電漲價說，更讓內外資紛紛上調台積電目標價，推動台積電股價上漲。
根據集保中心最新資料顯示，台積電股民共有 116 萬人，與去年底的 118 萬人相比，減少約 2 萬人，顯示隨著台積電股價大漲，部分股民也下車實現資本利得。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
下一篇