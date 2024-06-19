燁聯、燁輝併購唐榮案 公平會再度說No

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-19 21:48

公平會今 (19) 日召開第 1705 次委員會議決議，有關義联集團旗下燁聯 (9957-TW)、燁輝 (2023-TW) 及其等所屬子公司擬與唐榮 (2035-TW) 結合案，因限制競爭之不利益大於整體經濟利益，依公平交易法第 13 條第 1 項規定禁止其結合，這也是公平會自 2009 年 5 月禁止渠等結合後，再度禁止燁聯併購唐榮。

公平會表示，本次燁聯與燁輝主張其等擬併計取得最多 48% 股份、共同經營唐榮及控制唐榮之業務經營或人事任免，而依公平交易法第 10 條第 1 項第 2 款、第 4 款及第 5 款規定之結合型態與同法第 11 條第 1 項第 3 款之申報門檻，提出結合申報。

公平會指出，燁聯及唐榮均以不銹鋼平板為主要產銷產品，彼此為市場上的主要競爭對手，為審議本結合，除以函詢方式徵詢意見外，並召開座談會，邀集主管機關、學者專家、競爭同業、下游業者及相關機構，針對本結合產品市場、市場界定及結合後對國內不銹鋼產業之影響等事項充分討論，以廣納各界意見。

公平會認為，燁聯及唐榮於不銹鋼平板市場加總市占率超過 5 成，為高度集中市場，且考量唐榮主要以供應國內需求為主，報價也相對較低，但結合後則無法排除雙方皆有調漲價格之可能，及唐榮無法扮演價格牽制的角色，尤其在市場上減少 1 家競爭業者之情況下，將使下游業者無議價談判空間，更無抗衡力量，具有顯著限制競爭之不利益。

公平會進一步指出，燁聯及燁輝雖主張結合後可達到設備互補資源整合等整體經濟利益，但經公平會彙整各界意見，均認本結合對整體產業並無實質提升效果、難有正面助益，且唐榮並不同意本結合，故燁聯及燁輝為達成整體經濟利益所作出之資源整合、改善績效措施等恐將難以實行。