蔚華科自製設備開花結果 打進中國CIS大廠

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2024-06-19 17:04

設備業者蔚華科 (3055-TW) 今 (19) 日召開股東會，董事長秦家騏表示，隨著過去數年併購效益顯現，今、明兩年自製設備將開花結果，其中，CMOS 影像感測器的檢測設備已打進中國 IC 設計大廠，預計下半年出貨，另外，碳化矽、矽光子等檢測設備也會陸續貢獻營收，有助今年本業轉盈。

秦家騏說，隨著越來越多手機導入 AI 功能，帶動鏡頭畫素提升，以 CMOS 影像感測器來看，畫素從 1600 萬升級至 3200 萬提升 1 倍，測試時間卻拉長 4 至 5 倍，蔚華科推出的檢測解決方案，可有效縮短客戶測試時長，也獲得客戶青睞，預期今年下半年就會出貨給中國 IC 設計大廠。

另外，蔚華科也結合南方科技，將光學檢測技術運用在碳化矽 (SiC) 上，尤其產業正積極轉往 8 吋發展，透過非線性的光學缺陷檢測，可取代既有的 KOH 破壞性蝕刻檢測方式，一是有效減少基板浪費，二是可提供報告給予客戶，提升附加價值，更有助終端車廠回頭檢驗。

蔚華科目前 SiC 設備已獲國際大廠青睞，包括台灣、美國等客戶，隨著客戶在近兩年大幅擴充產能，預期在今年底或明年開始出貨給客戶。

另外，蔚華科也切入矽光子領域，提供兩套矽光子檢測設備給予晶圓代工大廠，預期今年將持續擴大推向不同應用端與封測廠客戶。