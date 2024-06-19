〈券商投資展望〉凱基：台積電此波大漲只是還了公道 逼近千元價還是不算貴

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-19 18:42

凱基證券今 (19) 日發布最新投資展望，對於台股護國神山台積電 (2330-TW) 的看法是，「神山本益比相較國際科技業同儕，還是不算貴」，儘管若以 20 倍本益比計算，目前台股的 23000 點位置已達到今年高點，不過，若對明年台股整體上市櫃公司獲利持續看好，並以 20 倍本益比計算，有望看到 24000 點位置。

台積電今日大漲 4%，收在 981 元，距離千元價格僅一步之遙，並激勵加權指數站上 23200 點。

凱基投顧董事長朱晏民表示，主要央行降息對企業獲利有提升的效果，且這波降息屬預防性降息，因此，經濟環境有利市場看好明年產業的成長動能。

朱晏民也提到，依台積電目前的本益比來看，股價並未過高，這一波大漲「算是還給它公道」，只是在股價反應價值後，未來的波動恐會更大，建議投資人也不要太一昧的樂觀。

進入第三季後，朱晏民預期，7 月起會有一些關於美國總統大選討論， 並留意第四季經濟成長趨緩的訊息可能會出來。

朱晏民進一步說明，高利率逐漸對經濟產生負面影響，尤其在下半年下行速度可能加快，因此當這個現象有助於確立降息時，對股市來說仍屬於「壞消息是好消息」的階段，但若未來觀察到景氣下行的程度加大，例如勞動市場急遽惡化，才需要擔心股市進展到下一個階段「壞消息真的是壞消息」。

凱基認為，美國經濟軟著陸是基本情境，但進入下半年須開始關注川普可能當選下的移民和貿易政策風險。

就投資題材來看，凱基提到，除 AI PC 外，蘋果 AI 升級推出 Apple Intelligence，因僅適用於 A17 Pro 和 M1 以上晶片機型，預期將帶動市場對 iPhone 換機潮的期待，並成為推升台股另一火種。

產業面上，仍是「只有 AI 好，其他都不好」，將限縮第三季指數表現，而高估值將使股市對任何負面消息較敏感，須留意回調風險。