鉅亨網新聞中心 2024-06-18 16:00

據《觀察者網》周日（16 日）報導，北京對話發起人、《觀察者網》董事長李世默上周四在馬來西亞總理府與馬來西亞總理安瓦爾深入交流。近一小時的對話由「亞洲復興」展開，探討在單極時代走向終結的今天，亞洲和伊斯蘭世界將在多極化的世界中扮演什麼角色？覺醒的「全球南方」要如何形成團結一致的力量，因應全球挑戰？馬來西亞如何與中、美等大國相處？

對話中，安瓦爾還分享了他對加薩危機、烏克蘭戰爭、供應鏈安全、美元霸權等問題的看法，並深情回顧了他政治道路上跌落低谷的艱難歲月。談及金磚國家相關話題，安瓦爾表示，馬來西亞很快將啟動加入金磚的程序。

以下為部分對話實錄：

李世默：東盟是一個非常健全、具有連貫性的「全球南方」機構。你如何看待「全球南方」機構的發展？我們現在有金磚國家合作機制，有亞投行，這是一個融資機構。順便問下，馬來西亞什麼時候加入金磚國家呢？

安瓦爾：我們已經表明了我們的政策，我們已經做出了決定。我們很快將啟動正式程序。就「全球南方」而言，我們是完全擁護的。擴充成員國的事情上，我與盧拉總統合作得很好。我們在等待最終結果，以及南非政府的反饋。

李世默：大家還在談論一個話題，我覺得是歷史上第一次，「全球南方」國家彼此之間的貿易超過我們與「全球北方」的貿易。「全球南方」國家之間進行著大量的貿易和經濟活動，為什麼我們仍然要用美元進行交易呢？盧拉總統去年在上海，他在新開發銀行發表了講話。他激情昂揚，說自己每天晚上睡覺前，都要尋思為什麼我們還要用美元來交易。你做過財政部長，是了解這些的，這太荒謬了。但我們不得不向這個體系支付金融贖金。我們該怎麼辦？「全球南方」要怎麼合作，逐步擺脫對強加給我們的外部金融體系的依賴？

安瓦爾：我已正式呼籲成立「亞洲貨幣基金組織」。是的，我們現在正在進行認真討論。但同時，例如與中國，我們總貿易額的 20% 以上已經使用本幣交易，對我們來說，這是相當大的交易量，這意味著擺脫美元是可能的。否則，我們的貨幣馬元還有意義嗎？通貨膨脹率低，經濟增長率很高，投資巨大。去年馬來西亞創造了有史以來最高的投資額，但貨幣仍然受到了攻擊。好吧，過去幾周有所緩解。但沒道理啊，這與基本的經濟學原理相悖。為什麼？一個完全不屬於兩國貿易體系且在本國經濟活動方面無關緊要的貨幣，卻佔據了主導地位，純粹因為它被用作國際貨幣。所以我說，好吧，我們沒法排除你。美元仍然有其作用，但如果我們使用自己的貨幣進行貿易，可以大大減少美元對我們經濟的影響，並希望我們的貿易體系能成熟，建立新的亞洲金融體系。

李世默：亞洲貨幣基金組織將如何運作呢？