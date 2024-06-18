普丁簽字！同意與北韓簽署《全面戰略夥伴關係條約》

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-18 23:17

俄羅斯總統普丁周一（17 日）簽署決議，同意與北韓簽署《全面戰略夥伴關係條約》，象徵俄羅斯與北韓的關係邁出重要一步。

普丁將於周二晚間飛往平壤，訪問主要活動安排在周三。

俄羅斯總統助理尤里 · 烏沙科夫表示，在日程時間安排上，將側重普丁與北韓最高領導人金正恩的非正式會晤，雙方將討論安全問題，以及經濟、能源、交通、農業等方面的合作。

據俄羅斯《衛星社》周二報導，普丁在克里姆林宮官網上登出為北韓《勞動新聞》撰寫的文章《俄羅斯和北韓：跨越年代的友誼和合作傳統》，他指出，俄羅斯願與北韓密切合作，使國際關係更加民主和穩定。

普丁說：「我們將發展不受西方控制的可替代貿易和結算機制，共同抵制非法單邊限制。」

普丁進一步指出：「當然，我們將發展我們兩國間的人文合作。計畫是加強俄羅斯與北韓的大學學術交流，進一步加強旅遊、文化、教育、青年、體育交流。所有使兩國國家和人民間交流『人性化』的東西，都能增進信任和相互理解。」

據《CNN》周二報導，普丁出訪北韓，外界普遍認為這是他尋求北韓領導人金正恩加強支持俄羅斯的一個機會 — — 隨著美國對烏克蘭的長期軍事援助上路，這一目標變得越來越急迫。

上個月，美國國防部長 Lloyd Austin 就告訴美國國會議員，北韓提供的彈藥和飛彈，以及伊朗提供的無人機，讓俄軍重新站穩腳跟。

南韓國防部今年稍早曾表示，去年 8 月至今年 2 月期間，北韓大約向俄羅斯運送了 6,700 個貨櫃，這些貨櫃可容納超過 300 萬發 152 毫米砲彈或超過 50 萬個 122 毫米多管火箭發射器。