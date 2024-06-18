〈房產〉5月房地合一稅收62億元創同期新高 台中市繳10.9億元居冠

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-18 15:13

依財政部統計資料庫資料顯示，5 月全台個人房地合一稅收 62 億元，年增率高達 86%，5 月個人的房地合一稅收也創下歷年 5 月的同期新高，反映當前市場交易狀況熱絡，且 2016 年買進後賣出的不動產交易價格大漲，也帶動房地合一稅收大增，台中市則是重回房地合一稅收王，5 月個人房地合一稅收 10.9 億元，年增率達 82%。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅收快速增加，主要還是 2016 年後買進的不動產，近年價格出現大漲，且出售時適用房地合一稅的數量逐漸增加，再加上今年房市交易狀況暢旺，漲價多、適用房地合一稅的交易量體大，就帶動個人的房地合一稅收大增。

統計顯示，2024 年 5 月的房地合一稅收 62 億元，創下今年單月新高，同時也是歷年 5 月的同期新高，5 月個人房地合一稅收最多的是台中市的 10.9 億元，年增 82%，其次緊追在後是新北市的 10.5 億元，年增率則高達 92%，高雄市則是稅收 9 億元，年增 115%，台北市稅收 8.8 億元年增 85%，桃園市稅收 7.2 億元，年增率最高達到 158%。