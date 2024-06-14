〈房產〉全台預售屋交易發高燒 連兩月成交逾1.3萬件

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-17 16:41

預售市場買氣暢旺，根據實價預售揭露資料顯示，4 月預售揭露單月 1.38 萬件，連續兩個月都超過 1.3 萬件，是預售實價即時揭露以來首見，排除去年 6 月平均地權條例前的上車潮， 4 月預售揭露量也創下單月新高，2024 年 1-4 月預售總銷售金額高達 7900 億元，反映預售市場當前的買氣熱絡狀況。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售市場銷售狀況火熱，許多地方都頻傳預售案人氣爆滿，從預售揭露也可發現去年 10 月開始除了農曆期間，每個月的揭露量都超過 1 萬戶，從過去經驗來看單月萬戶就是市場熱絡，但單月 1.2 萬戶就是市場非常火熱，3、4 月單月都超過 1.2 萬戶，就可以看出各地預售熱銷狀況，且除了北市因為單價與總價較高，其他區域有些搭配建商低自備或降低坪數等規劃，都衝出不錯銷售成績。

統計顯示，今年 4 月預售揭露 1.38 萬件，主要都會區除了北市以外，都繳出年增的表現，新北市 4 月揭露 2341 件，年增 43.2%，桃園市 2735 件年增 51.6%，新竹縣市 831 件年增 48.7%，台中市成為 4 月預售冠軍，2941 件年增 81.9%，台南市 1299 件年增 16%，高雄市 1366 件年增 46.7%。