〈房產〉北市第一殯儀館明拆除 周邊房價先行起飛 交易量陷急凍

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-12 15:21

有近 60 年歷史的台北市第一殯儀館，將於明 (13) 正式啟動拆除作業。房仲業者觀察周邊交易發現，一殯 2021 年以來房價已大漲逾 1 成，不過交易量卻是急凍，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，一殯周邊房市過去長期低迷，如今隨著嫌惡設施拆遷，房價已截然不同，在地民眾大多將資產緊抱，等待利多釋出後的房價漲聲。

住商機構根據台北地政雲，盤點台北市第一殯儀館周邊 500 公尺的住宅用大樓、華廈以及公寓平均房價，該區域在 2021 年 1-5 月時，平均房價約每坪 68.9 萬元，共計有 274 筆交易；而到了 2024 年時，1-5 月僅累計 150 筆交易，交易量減幅高達 45.3%，但平均房價漲至每坪 76.9 萬元，房價漲幅達 11.7%。

住商不動產松江民生加盟店店東歐政和分析，一殯周邊多為公寓物件，屋齡偏高，過去成交行情約每坪 5-6 字頭，雖說周邊有捷運行天宮站等機能，且位處北市蛋黃區，受限嫌惡建築等因素，房價長期凍漲。但是近年市府釋出拆遷利多，房價平均已來到每坪 7 字頭，且有別於過去是房價急凍，如今是交易量進入寒流，主要是在地看好一殯轉移後房價，除非有緊急用途，否則大多會將手中資產牢牢把握住。

賴志昶分析，一殯所在地過去為北市市郊，在政府遷台過後，為因應外來人口迅速增多，於民權東路二段上設立第一殯儀館，至今有近一甲子時間，過去年代周遭較少住家，但隨著時間推移，已成為北市鬧區之一。