〈房產〉台北一殯周邊房價季漲僅2.9%仍落後中山區平均值

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-14 19:03

台北市立第一殯儀館 6 月中旬開拆，房仲業者根據實價登錄資料，統計一殯敲定拆除時的去年第四季，與開拆前夕的今年第一季房價，並與所在的中山區整體相互對照。結果顯示，中山區整體及一殯周邊， 去年第四季至今年第一季房價都成長，但一殯附近的季漲幅僅 2.9%，漲勢略遜中山區整體的 3.4%。

統計顯示，台北第一殯儀館周圍房價與行政區整體的差距進一步擴大，從略低 3.9 萬元，拉大到落後 4.4 萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，一殯遷移的議題已討論相當多年，直到去年 11 月才確定拆除日程，由於一殯周遭已形成殯葬產業聚落，加上附近還有高架橋、批發果菜市場、大型宮廟等環繞，使一殯附近的平均房價，長期以來都比所在的中山區整體均價便宜 5-10%。

張旭嵐指出，去年底一殯拆除拍板成定局，但當地的禮儀業者穩定經營，在短期內還不會全部撤出，區段抗性仍在，因此周圍的房價漲勢主要受整體房市帶動，勝過一殯遷移議題影響，漲幅才會落後於中山區整體，還和行政區的均價落差愈拉愈大；不過多數居民仍會期待未來殯葬產業遷出，甚至一殯土地可以興建運動中心、複合式行政大樓等形式活化，後續有補漲機會，因此目前該區也呈現惜售狀態，交易量變少，短時間也難反應出大幅度價漲效應。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，一殯拆除後，台北市的殯葬服務將全數由大安區辛亥隧道旁的二殯承接，但鄰近二殯的臥龍街一帶，幾乎都是住宅區，根據台北市土管規定，殯葬服務業不得進駐住宅區，僅可在部分商業區有條件允許使用。