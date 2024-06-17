〈房產〉近五年全台七都中古屋漲勢強 高雄楠梓飆漲96%最兇悍

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-18 11:22

近年來房市火熱，全台房價明顯上漲，房仲彙整實價登錄成屋交易資訊，以近五年七都各行政區的中古屋平均單價變化來看，高雄楠梓區、新竹竹北市以及台中太平區的均價漲幅逾 9 成最狂，其中並以高雄楠梓漲破 96% 最兇悍。

台積電設廠除了能帶來先進製程和封裝技術的產能，還將吸引眾多上下游供應商、設備商。工程師的遷入將會推升當地的消費及購房需求。因此，不論是台積電已設廠或將進駐的區域，房價都會提前反映對未來繁榮前景的預想。其中受惠於台積電大力投資，高雄楠梓區中古屋單價近五年漲幅飆破 95%，從 2020 第一季的 12.7 萬元漲至 2024 第一季的 24.9 萬元。

至於台中太平區是前五名中唯一未受益於台積電效應的行政區。陳金萍表示，太平區由於緊鄰北屯區，其房價相對台中市中心仍親民許多，加上台 74 線交流道加持，以及屯區捷運的建設規劃，皆提高太平區的房市熱度。同時，隨著區內重劃區預售屋的買氣持續火熱，也有效推升當地中古屋的交易熱度。在這些作用下，近五年太平區的均價增幅高達 91%，漲勢名列前茅。

進一步觀察榜上 10 個行政區近一年的均價表現，則是新北三峽區、桃園龜山區位居前二，皆有超過 15% 漲幅。陳金萍說，近年房市熱絡，越來越多消費者在「比價效應」下，選擇外移至蛋白區購房。桃園龜山區由於緊鄰新北市，已成為「脫北者」的首選地區之一，加上區內 A7 重劃區的討論度居高不下，也成功帶動當地房市熱度。

新北三峽區的房價亦受到脫北效應帶動。由於北市、新北蛋黃區的房價持續攀高，房價基期相對低的三峽區明顯受益。區域內交易熱區以北大特區為主力，居住環境良好，加上捷運三鶯線預計 2025 年完工通車，吸引不少首購族或換屋族入主，造就近一年三峽區均價漲幅達 18.1%。

新竹市、新竹縣竹北市的中古屋均價漲勢均穩定保持在前段班。陳金萍表示，長年以來，新竹縣市由於腹地受限，新增供給不多，在供不應求的狀況下，當地精華地段如新竹市東區、新竹縣竹北市等地的房價屢創新高，再加上新竹是台灣科技產業重地，購屋族群大多是高淨值人士，其房價負擔能力佳，因此有效推升新竹市、新竹縣竹北市的房價。