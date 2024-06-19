新青安貸款為何遭疑助長炒房？央行第六波打房措施能讓房市降溫嗎？

鉅亨研報 2024-06-19 10:54

央行的五波選擇性信用管制無效？沉寂的房市又轉趨火熱？

央行自 2020 年 12 月以來，五度祭出選擇性信用管制措施，實施至去年第二季為止，房市的確出現降溫跡象，由不動產相關貸款（建築貸款、住宅相關貸款、不動產貸款）年增率來看，的確出現下滑趨勢，六都移轉棟數也在 2021 年 7 月開始出現負成長，尤其在 2022 年~ 2023/6 的 18 個月中有 13 個月都是負成長，看來的確頗具成效。

惟自去年下半年起，房市交易成長回升，帶動購置住宅貸款年增率由低點 4.7% 觸底反轉至今年 4 月的 9.1％，致 2024 年 4 月底不動產貸款占總放款比率為 37.2%，處於相當高的水準。

此外，據央行統計，去年 6 月新增規範自然人特定地區第 2 戶購屋貸款，最高成數上限 7 成，實施以來，自然人申辦特定地區第 2 戶購屋貸款之撥款金額卻呈增加趨勢。今年 4 月平均貸款成數為 68.15%，高於央行前一波 (2010 年 12 月至 2016 年 2 月) 施行特定地區第 2 戶購屋貸款成數 6 成。

由下圖可知，全體銀行購置住宅貸款及不動產貸款年增率，自 2023 年 7 月之 4.7%、 5.3%，呈逐月走升趨勢，至 2024 年 4 月分別為 9.1%、7.6%。自然人特定地區第 2 戶購屋貸款之撥款金額，自 2023 年第 3 季以來，逐季增加。

再由移轉棟數來看，六都 5 月買賣移轉量達 26,833 棟，月增 17.1%，年增 25.6%，締造近 11 年來的 5 月同期新高。六都交易量均較 4 月成長，台北市月增 18.8%，新北市月增 10.7%，桃園市月增 15.3%，台中市月增 20.7%，台南市量增 17.1%，高雄市月增 23.6%，房市買氣明顯較去年熱絡。4、5 月房市交易表現都維持暢旺，反映在建物買賣移轉棟數上，就呈現 21% 的移轉年增率，延續去年下半年以來雙位年增的表現。以年增率來看，2024 年 5 月六都建物買賣移轉棟數年增 25.6%，其中，台北市年增 16.2%，新北市年增 19.3%，桃園市年增 14.8%，台中市年增 21.4%，台南市年增 45.6%，高雄市年增 47.3%，南二都房市交易大幅升溫。累計 1-5 月，六都整體交易量合計為 112,630 棟，與去年同期相比年增 30.0%，創下自 2012 年來、13 年來第二高紀錄，僅次於 2013 年，顯示房市買氣火熱。

至於房價方面，主要都市的房價.....。