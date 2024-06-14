盤中速報 - BURGER大漲17.78%，報0.623美元
鉅亨網新聞中心 2024-06-18 00:05
BURGER(BURGER)在過去 24 小時內漲幅超過17.78%，最新價格0.623美元，總成交量達0.48億美元，總市值0.33億美元，目前市值排名第 219 名。
近 1 日最高價：0.707美元，近 1 日最低價：0.524美元，流通供給量：53,350,193。
BurgerSwap是基於DEMAX DeFi平臺的基礎上開發的，使用者都能以提案的方式調整手續費、區塊獎勵以及交易所的各種系統功能，使用者可以對這些提案投贊成或反對票。值得注意的是，如果使用者積極參與平臺的運作，則會獲得BURGER代幣。 參與方式包括在管理系統中建立流動性、抵押和投票。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.34%
- 近 1 月：+29.73%
- 近 3 月：-35.68%
- 近 6 月：+20.43%
- 今年以來：-3.39%
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