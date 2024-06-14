盤中速報 - INJ大跌13.02%，報21.84美元
鉅亨網新聞中心 2024-06-18 00:05
INJ(INJ)在過去 24 小時內跌幅超過13.02%，最新價格21.84美元，總成交量達0.47億美元，總市值20.39億美元，目前市值排名第 33 名。
近 1 日最高價：25.43美元，近 1 日最低價：21.73美元，流通供給量：93,400,000。
Injective Protocol 的使命是解鎖 DeFi 市場。 為此，在提供高速的同時，它還重置了gas費用。 因此，它提供了真正去中心化和無限的交易體驗。 在執行這些操作時，它實現了一些重要功能：(1)完全去中心化的網路結構，(2)二層協議速度，(3)去中心化的訂單簿結構，(4)創建和使用未註冊市場，(5)低網路延遲和無燃料費
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-14.69%
- 近 1 月：+1.21%
- 近 3 月：-41.61%
- 近 6 月：-18.35%
- 今年以來：-37.03%
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