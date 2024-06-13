〈房產〉全台Q1預售案成交以倍數高成長 國建中和案單價及總價奪魁

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-14 11:35

市場資金充沛推升 2024 年第一季預售屋市場大爆發，房仲業者統計 2024 年第一季全台房市預售交易量較去年同期成長超過 1 倍、總銷金額成長 124.8%。其中高雄市預售表現最為突出，其中以高雄市三民區「孟學苑」今年首季熱銷超過 800 戶居冠， 國建中和案單價及總價奪魁。

榜單中總價最高的建案為新北市中和區國建 (2501-TW) 推出「META PARK」，平均交易單價 72.9 萬元平均總價高達 3143 萬元，今年第一季有 330 戶交易量。永慶房屋研展中心副理陳金萍說，「META PARK」是中和區近年少有的大型社區住宅開發案，基地鄰近公園、捷運站、大型商場以及科技園區，休閒、交通、購物、就業各式機能完整，除了產品稀有性與地段絕佳優勢外，未來也將成為當地的摩天地標，而建商自身品牌的經營也吸引不少忠實粉絲關注。此外，「META PARK」不同坪數的產品相當多元完整，廣泛吸引不同居住需求的購屋族群，第一季便熱銷 330 戶，顯示買氣暢旺。

2024 年第一季預售屋交易市況，高雄市三民區的「孟學苑」以交易量 876 戶榮登全台最熱銷預售建案。陳金萍表示，三民區是高雄的傳統房市熱區，除有多個政府機關駐點，交通方面有台鐵、捷運、輕軌等建設，各商圈商業活動頻繁，機能成熟完善且便利，「孟學苑」建案平均交易單價每坪 44 萬元，雖高於周遭住宅行情 1-2 成，但周邊屋齡 20 年內的住宅相對稀少，讓該預售建案吸引大量民眾購買。

交易量第二的建案由嘉義縣朴子市的「AI 世界城」異軍突起，第一季累計交易 689 戶。陳金萍指出，「AI 世界城」位於嘉義縣治特區，鄰近嘉義科學園區、馬稠後產業園區及高鐵嘉義站，是嘉義少有的大型社區開發案，隨著台積電先進封裝廠落腳嘉義科學園區，預期高科技產業群聚效應能促進產業發展，也能增加就業機會、帶動區域發展，吸引不少民眾提前進場布局。

台中市北屯區近年重大建設齊發、推案熱絡，房價相對西屯區親民，建案「富宇鉑金大苑」第一季累計 427 戶交易名列第三。陳金萍指出，「富宇鉑金大苑」位於北屯機捷特區，且有台鐵、捷運雙軌道加持，對外開車五分鐘直上 74 號快速道路通達大台中各精華區，交通機能完善，鄰近好市多、總站夜市，採買方便，吸引眾多購屋人口湧入。

2024 年首季交易量前十預售大型建案則多集中在北台灣的桃園市與新北市。陳金萍說，桃園市素來為製造業重鎮，升格直轄市後社會福利提升、重大建設增加，吸引人口、產業移入，加上台鐵、高鐵與機場捷運等軌道建設完善，大幅縮短雙北與桃園通勤距離，吸引雙北購屋民眾南下桃園置產。而新北市與台北市僅一橋之隔，相對台北市親民的房價與高度便利的通勤系統成為許多民眾心中購屋首選。