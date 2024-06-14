鴻海最後一盤拉抬站上200元大關 「郭台銘退休價」達陣

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-17 14:06

台股今 (17) 日呈現震盪，不過，鴻海 (2317-TW) 在最後一盤在 7397 張買單拉抬下，衝上 200 元大關，上漲 2 元或 1.01%，市值來到 2.77 兆元，鴻海創辦人郭台銘退休前喊出 200 元目標達陣。

鴻海今日開盤後一度走低，最低來到 195 元，但隨著低接買盤進場、盤中翻紅，尾盤更拉上 200 元，睽違 16 年股價再度看到 2 字頭；成交量 8.95 萬張，則較前一交易日 12.52 萬張下滑。

郭台銘 2016 年時曾在股東會允諾，鴻海股價不到 200 元就不退休，但為參加總統大選，他於 2019 年 6 月交棒董事長給劉揚偉，去年 9 月更以個人因素為由，辭去董事一職，如今 200 元的退休目標價終於達陣。