和碩5G O-RAN專網結合低軌衛星通訊 打入陽明海事應用

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-17 19:05

和碩 (4938-TW) 近年積極布局 5G O-RAN 專網，今 (17) 日宣布其打造的國產 5G O-RAN 專網系統結合低軌衛星通訊，落實在陽明 (2609-TW) 海運的海事應用，擴大通訊場域及技術運用的可能，併進一步強化船務聯網能力。

近年海運需求上升，帶動國際商港貨船的運輸裝卸量，提高船舶智慧化需求。和碩 5G 團隊自 2021 年啟動 5G O-RAN 與企業衛星通訊計畫，以國內首創整合可移動式軌道衛星使用者設備與 5G O-RAN 基站推動通訊產業發展。

過往海事中，公海區域船舶因對外通訊量能不足，遇到緊急狀況時，處置與溝通困難，以致於無法即時應變。和碩第六事業群總經理馮震宇表示，此次切入陽明的海事應用，由國家發展委員會，攜手衛星服務供應商、系統整合商，以及企業應用場域等多方夥伴，整合 5G O-RAN 專網及低軌衛星解決方案，優化現有通訊條件。

和碩此次的計畫中，以 O-RAN 架構建立專網基站並整合低軌衛星通訊，建立低延遲網路連線，並在跨洋船舶過程中進行驗證，有效提升船務聯網能力，包含遠距醫療服務、即時故障排除，以及船內訊號延伸三大情境。

技術長徐衍珍指出，和碩長期耕耘通訊技術發展，近期積極投入資源拓展 5G 通訊的垂直應用與多元場域，包括災害備援、智慧工廠、海事場域等聯網技術發展。未來也將持續推動國產 5G 進程，實現可靠、高效率的通訊技術。