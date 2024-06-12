〈房產〉賴正鎰：新管制隔天立即生效恐釀購屋糾紛 希望不要溯及既往

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-13 18:44

央行 13 日召開理監事會議後宣布第六波信用管制政策，全國商總榮譽理事長，鄉林 (5531-TW) 集團董事長賴正鎰今 (13) 日表示，央行將六都連同新竹縣市的第二戶貸款成數從七成降為六成，且從 6 月 14 日立即實施，他認為理監事會議後一宣布就要隔天馬上實施，不免讓人擔心造成新簽約的已購客戶合約糾紛，也會對原本有意換屋者產生壓力，影響其購屋意願，建議央行應該要不溯及既往。

台灣央行為續強化管理銀行信用資源，降低相關授信風險，本次修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，調降自然人特定地區第 2 戶購屋貸款最高成數上限為 6 成，自本年 6 月 14 日起實施，除六都外，也將新竹縣市納入管制區域。

賴正鎰表示，央行決定從調升活期性及定存性存款準備率 0.25 百分點，是要收回市場流動資金，對於部分建商會有些許資金運用上的影響。但最令開發商擔憂的是理監事會議做成決議後，就宣布隔天馬上實施，本來說好貸款可以七成，現在臨時變成了六成，而且要馬上實施，恐讓人擔心造成新簽約的已購客戶合約糾紛，此外也會對原本有意換屋者產生壓力，影響其購屋意願，建議央行應該要不溯及既往。

他說，房市現在其實沒有想像中那麼熱，只是持穩，一兩個建案熱銷的排隊行銷手法，並不能代表房地產現在過熱了，他也再度對同業提出呼籲，希望各縣市不動產開發公會能約束會員，希望同業間要互相自我約束，不要為難政府，逼政府出招。