通膨降溫添助力！美5月進口價格月增率下滑0.4% 五個月來首見

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-14 23:00

由於能源產品價格下降，美國 5 月進口價格意外下滑，再次提振美國通膨降溫前景。美國勞工部 (DOL) 上周公布的非農就業報告透露就業市場降溫，再加上日前出爐的消費者物價指數 (CPI)、生產者物價指數(PPI) 顯示通膨放緩，讓聯準會 (Fed) 在九月降息的決定得以保留。

具體來看，美國勞工統計局 (BLS) 周五 (14 日) 公布數據顯示，5 月進口價格指數意外下滑 0.4%，為去年 12 月以來首降，低於市場預期的 0%，更遠不及 4 月前值 0.9%；按年來看成長 1.1%，與 4 月前值持平。

觀察報告細項，進口燃料價格繼 4 月上漲 4.1% 後，5 月下滑 2.0%，原油和天然氣的價格急遽下降。5 月進口食品價格繼 4 月成長 1.3% 後下滑 1.6%，不包括燃料和食品在內的核心進口價格在 5 月下降 0.2%，4 月時成長 0.6%；按年來看，5 月核心進口價格成長 0.1%。

另外，5 月進口資本財貨物價格下滑 0.1%，扭轉 4 月 0.1% 的漲幅；汽車、零組件和引擎的價格繼 4 月成長 0.4% 後在 5 月下滑 0.1%；進口消費品價格則下滑 0.2%，連續第三個月下降。

值得注意的是，從中國進口商品成本量續兩個月持平後在 5 月下滑 0.2%，按年來看下滑 2.1%。另外從加拿大和墨西哥進口的商品也更便宜，不過從歐盟進口的商品價格更高。

對於美國 5 月進口價格下滑，FWDBONDS 首席經濟學家 Christopher Rupkey 認為，Fed 官員本周稍早開會時並未看到他們希望的通膨走勢，但這些看空的展望正在轉變。

Rupkey 說：「我們不排除 9 月進行首輪降息的可能性。進口商品價格下滑肯定會受到消費者的歡迎。」

與此同時，同日報告顯示美國 5 月出口價格下滑 0.6%，為去年 12 月以來首單月下降，低於市場預期的 0%，遠不及上修後前值 0.6%，反映出非農產品價格下跌 0.8%；按年來看成長 0.6%，4 月前值為 - 1%。