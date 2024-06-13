路透：BMW中國製純電Mini恐遭歐盟課徵最高進口關稅

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-14 22:30

路透周五 (14 日) 援引知情人士消息報導，根據歐盟加徵關稅計畫，BMW(寶馬) 在中國生產的純電 Mini 將被課徵 38.1% 的最高電動車關稅，對於這款中階電動車的銷售前景可能是個致命打擊。

據了解，該款售價約 3.5 萬歐元 (合 3.7 萬美元) 的電動車由寶馬和中國長城汽車 (2333-HK) 合資生產，於去年年底在歐盟對中國發起電動車補貼調查不久後開始量產。

據悉，該款電動車生產初期，由於該合資企業無法滿足歐盟執委會的調查要求，無法將其歸類為配合調查公司，因此將遭受最高 38.1% 關稅制裁。

路透援引歐盟執委會文件報導，配合歐盟調查的車企課徵的關稅較低，幅度落在 17.4%-21%。寶馬另一家合資企業華晨 BMW (BMW Brilliance) 落在這一區間的關稅範圍，該公司自 2021 年以來在中國生產電動車 iX3 出口到歐洲。

對於上述報導，寶馬拒絕置評。寶馬執行長齊普策 (Oliver Zipse) 本周稍早曾表示，歐盟加徵關稅是錯誤作法，者與其他德國汽車製造商的擔憂相呼應，他們擔心貿易戰可能以對德國出口到中國的汽車徵收反制關稅而告終。

歐盟執委會曾說，在中國生產汽車的合資企業會被加徵關稅，但沒有說明最近成立的合資企業是否會從 21% 的較低關稅受惠，該稅率適用配合調查的公司。

據了解，原計劃從中國出口到歐洲的 Mini 價格上漲 38.1%，可能會影響銷量，因為這家汽車製造商正指望每一輛純電動車銷量來幫助實現日益嚴格的碳排放目標。