微軟擬在西班牙東北部投資71.6億美元 打造資料中心

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-14 20:38

根據外媒周五 (13 日) 報導，微軟計劃投資 66.9 億歐元 (71.6 億美元) 在西班牙東北部的亞拉岡地區 (Aragon) 開發新的資料中心，該地區正在成為歐洲主要的雲端運算中心。

亞拉岡地區政府表示，這家美國科技巨擘已經申請薩拉戈沙市 (Zaragoza) 外的一個地點建造資料中心的施工許可證，投資將分成 10 年進行。這也證實當地媒體《El Heraldo》的報導。

微軟 (MSFT-US) 最近宣布在馬德里投資 21 億歐元建造資料中心，但拒絕對亞拉岡的計畫發表評論。截稿前，該股每股盤前下跌 0.58%，每股暫報 439 美元。

繼其主要競爭對手亞馬遜 (AMZN-US) 的雲端運算部門 AWS 之後，微軟也盯上了亞拉岡。亞馬遜上個月宣布，未來 10 年將投資 157 億歐元在亞拉岡建立資料中心。

據了解，亞拉岡地區擁有龐大的風力發電能力，亞馬遜曾表示將完全使用再生能源為其資料中心供電。