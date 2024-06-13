美股重點新聞摘要2024年06月15日

鉅亨網新聞中心 2024-06-15 07:50

路透：BMW 中國製純電 Mini 恐遭歐盟課徵最高進口關稅

路透周五 (14 日) 援引知情人士消息報導，根據歐盟加徵關稅計畫，BMW(寶馬) 在中國生產的純電 Mini 將被課徵 38.1% 的最高電動車關稅，對於這款中階電動車的銷售前景可能是個致命打擊。全文詳讀

安謀將於 6/24 納入那斯達克 100 指數 市值與影響力與日俱增

那斯達克 (Nasdaq) 昨 (13 日) 宣布，軟銀旗下晶片設計公司安謀控股 (Arm Holdings) 將於美國當地時間 6 月 24 日起納入其幾個關鍵指數，其中包含那斯達克 100 指數。另外，安謀將取代天狼星衛星廣播 (Sirius XM)(SIRI-US) 成為那斯達克 100 指數和那斯達克 100 平均加權指數成分股。全文詳讀

微軟擬在西班牙東北部投資 71.6 億美元 打造資料中心

根據外媒周五 (13 日) 報導，微軟計劃投資 66.9 億歐元 (71.6 億美元) 在西班牙東北部的亞拉岡地區 (Aragon) 開發新的資料中心，該地區正在成為歐洲主要的雲端運算中心。全文詳讀

737 MAX 9 航空事件後 美 FAA 坦承：過去太放任波音 未來將強化監管

美國聯邦航空管理局 (FAA) 負責人周四 (13 日) 表示，此前 FAA 對波音公司的監管「過於放任」，目前正對波音進行多項調查，且將在可預見的未來繼續加強對波音公司的監管。全文詳讀

愛爾蘭監管當局阻擋 Meta 暫停在歐洲推出 AI 模型

美國社群媒體公司 Meta Platforms 周五 (14 日) 表示，在愛爾蘭隱私監管機構要求延後利用臉書和 Instagram 用戶數據的計畫後，該公司將暫時不會在歐洲推出自家人工智慧 (AI) 模型。全文詳讀

〈財報〉Adobe Q2 業績高於預期 上調全年財測 激勵盤後漲逾 14%

創意軟體公司 Adobe (ADBE-US) 周四 (13 日) 盤後公布第二財季獲利和營收均高於預期，並上調全年財測，激勵盤後股價一度漲逾 17%。全文詳讀

押寶 AI 功能帶動 iPhone 換機潮 蘋果本周股價有望寫逾兩年來佳績

蘋果在本周稍早的全球開發者大會 (WWDC) 終於公布萬眾矚目的人工智慧 (AI) 進展，推動股價一度邁向逾兩年來最好的一周，華爾街也看好蘋果與 OpenAI 的合作，有望迎來大規模用戶的升級周期。全文詳讀

美 6 月密大消費者信心指數初值降至 65.6 寫 7 個月新低