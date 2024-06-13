美股重點新聞摘要2024年06月15日
鉅亨網新聞中心 2024-06-15 07:50
路透：BMW 中國製純電 Mini 恐遭歐盟課徵最高進口關稅
路透周五 (14 日) 援引知情人士消息報導，根據歐盟加徵關稅計畫，BMW(寶馬) 在中國生產的純電 Mini 將被課徵 38.1% 的最高電動車關稅，對於這款中階電動車的銷售前景可能是個致命打擊。全文詳讀
安謀將於 6/24 納入那斯達克 100 指數 市值與影響力與日俱增
那斯達克 (Nasdaq) 昨 (13 日) 宣布，軟銀旗下晶片設計公司安謀控股 (Arm Holdings) 將於美國當地時間 6 月 24 日起納入其幾個關鍵指數，其中包含那斯達克 100 指數。另外，安謀將取代天狼星衛星廣播 (Sirius XM)(SIRI-US) 成為那斯達克 100 指數和那斯達克 100 平均加權指數成分股。全文詳讀
微軟擬在西班牙東北部投資 71.6 億美元 打造資料中心
根據外媒周五 (13 日) 報導，微軟計劃投資 66.9 億歐元 (71.6 億美元) 在西班牙東北部的亞拉岡地區 (Aragon) 開發新的資料中心，該地區正在成為歐洲主要的雲端運算中心。全文詳讀
737 MAX 9 航空事件後 美 FAA 坦承：過去太放任波音 未來將強化監管
美國聯邦航空管理局 (FAA) 負責人周四 (13 日) 表示，此前 FAA 對波音公司的監管「過於放任」，目前正對波音進行多項調查，且將在可預見的未來繼續加強對波音公司的監管。全文詳讀
愛爾蘭監管當局阻擋 Meta 暫停在歐洲推出 AI 模型
美國社群媒體公司 Meta Platforms 周五 (14 日) 表示，在愛爾蘭隱私監管機構要求延後利用臉書和 Instagram 用戶數據的計畫後，該公司將暫時不會在歐洲推出自家人工智慧 (AI) 模型。全文詳讀
〈財報〉Adobe Q2 業績高於預期 上調全年財測 激勵盤後漲逾 14%
創意軟體公司 Adobe (ADBE-US) 周四 (13 日) 盤後公布第二財季獲利和營收均高於預期，並上調全年財測，激勵盤後股價一度漲逾 17%。全文詳讀
押寶 AI 功能帶動 iPhone 換機潮 蘋果本周股價有望寫逾兩年來佳績
蘋果在本周稍早的全球開發者大會 (WWDC) 終於公布萬眾矚目的人工智慧 (AI) 進展，推動股價一度邁向逾兩年來最好的一周，華爾街也看好蘋果與 OpenAI 的合作，有望迎來大規模用戶的升級周期。全文詳讀
美 6 月密大消費者信心指數初值降至 65.6 寫 7 個月新低
美國密西根大學周五 (14 日) 公布的初步調查顯示，6 月消費者信心指數降至 7 個月新低，高物價繼續影響美國民眾財務狀況。有分析指出，美國消費者情緒下降與過去一年推動消費者支出的就業市場疲軟跡象吻合。全文詳讀
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