〈財報〉Adobe Q2業績高於預期 上調全年財測 激勵盤後漲逾14%

鉅亨網編譯許家華 2024-06-14 09:20

創意軟體公司 Adobe (ADBE-US) 周四 (13 日) 盤後公布第二財季獲利和營收均高於預期，並上調全年財測，激勵盤後股價一度漲逾 17%。

近時確認，Adobe 周四收低 0.25%，盤後大漲 14.76%，報每股 526.43 美元。

FY2024 Q3 財測關鍵數據 vs. 華爾街預期 (LSEG 查訪共識)

每股盈餘：4.50-4.55 美元 vs. 4.48 美元

營收：53.3-53.8 億美元 vs. 54 億美元

FY24 全年財測 vs 華爾街預期

調整後每股收益：18.00 美元至 18.20 美元之間 vs. 18.02 美元

營收：214 億美元至 215 億美元之間 vs. 214.6 億美元

上回 3 月時對全財年的預測為調整後每股收益 17.60 美元至 18.00 美元，營收為 213 億美元至 215 億美元。

FY2024 Q2 (5/31 止) 財報關鍵數據 vs. 華爾街預期 (LSEG 查訪共識)

每股盈餘：調整後 4.48 美元 vs. 4.39 美元

營收：年增 10% 至 53.1 億美元 vs. 52.9 億美元

FY Q2 營收細部分項

數位媒體部門 (含 Creative Cloud 訂閱、Document Cloud)───營收年增 11% 至 39.1 億美元。

Creative Cloud 營收年增 10% 至 31.3 億美元。

Document Cloud 營收年增 19% 至 7.82 億美元

新數位媒體年度經常性淨營收 (ARR) 4.87 億美元，高於 StreetAccount 預期共識的 4.374 億美元。數位媒體 ARR 為 162.5 億美元。 Creative ARR 成長至 131.1 億美元，Document Cloud ARR 成長至 31.5 億美元。

數位體驗部門──營收年增 13% 至 12 億美元。

有別於 Adobe 對前景的樂觀，軟體同業 SentinelOne、UiPath、Veeva 最近幾周調降全年財測，理由是經濟疲軟和企業對人工智慧開發的興趣。

但 Adobe 執行長 Shantanu Narayen 在財報新聞發布會上表示，經濟沒有任何值得關注的變化。

Adobe 本季宣布推出一項服務，用於微調該公司 Firefly 生成人工智慧模型，以提供符合客戶品牌指南的圖像內容。

Adob​​​​e 數位媒體業務總裁 David Wadhwani 表示：「我們對數位媒體業務創新步伐的加速感到興奮，對 AI 功能的採用及其在 Document Cloud 和 Creative Cloud 內早期的變現能力感到高興，包括旗艦應用程式、Firefly 服務和 Express。」

他稱，Creative Cloud 訂閱者正在升級其計畫以存取 Firefly 功能。