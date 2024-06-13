押寶AI功能帶動iPhone換機潮 蘋果本周股價有望寫逾兩年來佳績

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-15 02:30

蘋果在本周稍早的全球開發者大會 (WWDC) 終於公布萬眾矚目的人工智慧 (AI) 進展，推動股價一度邁向逾兩年來最好的一周，華爾街也看好蘋果與 OpenAI 的合作，有望迎來大規模用戶的升級周期。

Clearstead Advisors 資深常務董事 Jim Awad 表示，投資人更有信心相信，蘋果已經回到遊戲中並已在競爭中迎頭趕上，而且考慮到需要升級以利用這項新技術的手機的安裝基礎，未來將能看到營運成長重新加速。

不過蘋果周五 (14 日) 盤中股價走低，截稿前下跌 1.01%，每股暫報 212.10 美元。但本周四 (13 日) 收盤時，蘋果股價一度有望創下 2021 年以來最大單周漲幅，自今年 4 月股價觸底以來，該股市值已增加逾 7,000 億美元而且「買入」(Buy)評等接近 2017 年以來新高。

蘋果第二季營收下降 4.3%，是過去 6 季中第五次出現萎縮。儘管如此，其本益比約為 30 倍，高於長期平均水準，也高於那斯達克 100 指數約 27 倍的本益比。

根據外媒彙編的數據，iPhone 是蘋果迄今為止最大的業務，占 2023 會計年度營收的一半以上。然而，去年 iPhone 的營收下降 2%，反映出數百萬人持有手機的時間延長了。多頭認為，AI 代表一種必須具備的功能，將促使用戶升級。

Dakota Wealth Management 資深投組經理 Robert Pavlik 表示：「那些對蘋果最初宣布的消息不感興趣的人，正迅速相信，AI 將是刺激 iPhone 下一輪銷售的創新。」

市場上可能需要升級的用戶群非常龐大。外媒指出，蘋果 8 億多台智慧型手機中，超過 40% 的用戶使用的是 iPhone 12 或更老版本，另外 27% 的用戶使用的是 iPhone 13。目前只有不到 10% 的用戶擁有可以升級到 AI 軟體的手機。

Melius Research 分析師 Ben Reitzes 在報告中寫道：「如果你想要 AI，舊的東西就會過時。鑑於 AI 的吸引力，我們現在對我們的超級周期理論更有信心，甚至可能導致 iPhone 的收入在長達兩年的時間裡勁增 20% 左右。」

iPhone 更新周期的前景也讓蘋果供應商雨露均霑，思佳訊 (SWKS-US) 本周股價上漲 16%，創 4 年來最大單周漲幅，而思睿邏輯 (CRUS-US) 本周四股價創下新紀錄、科沃 (Qorvo)(QRVO-US) 則迎來自 2020 年以來最好的一周。