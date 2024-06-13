737 MAX 9航空事件後 美FAA坦承：過去太放任波音 未來將強化監管

鉅亨網編譯許家華 2024-06-14 12:07

美國聯邦航空管理局 (FAA) 負責人周四 (13 日) 表示，此前 FAA 對波音公司的監管「過於放任」，目前正對波音進行多項調查，且將在可預見的未來繼續加強對波音公司的監管。

今年 1 月，美國阿拉斯加航空一架波音 737 MAX 9 型客機在起飛後不久發生艙門脫落事故，讓波音再次捲入風暴中心。事故發生後，FAA 採取了管制行動，其中包括增加現場檢查和限制 737 MAX 機型的生產。

FAA 局長 Mike Whitaker 在參議院商務委員會聽證會上首次承認，對 1 月 5 日艙門脫落的航空事件監管不力。「FAA 本該在 1 月 5 日之前更清楚了解波音的情況。」Whitaker 說。

他指出，FAA 已經永久性增加使用現場檢查員，且他將於周五參觀南卡羅來納州的一家波音工廠。

他補充，FAA 在該艙門脫落事件前的做法「過於放任、過於注重文書審核，而對檢查不夠重視」。

「我們將充分利用職權，確保波音對任何違規行為承擔責任。目前我們對波音進行多項積極調查，並正在處理舉報人提交的一些報告。」

至於 FAA 是否對 1 月 5 日艙門脫落事件負有共同責任或部分責任時，Whitaker 表示：「該飛機由波音製造，所以由波音負責，但我們有監管責任，因此我們本應更妥善處理所發生的事情，」

波音沒有立即回應置評請求。

FAA 並未說明何時取消對 737 MAX 生產的限制，該款機型是波音的主力銷售產品，今年 2 月被迫大幅放緩 737 MAX 的生產後，波音今年第一季的業績受到明顯影響。

Whitaker 上個月表示，波音「未來幾個月內」預計不會取得 MAX 增產核准，此外，在可預見的未來，FAA 將繼續增加波音及其供應商 Spirit AeroSystems 的現場人員數量。

Whitaker 補充，波音公司的安全文化必須徹底轉變，且品質基調也必須變革。

他稱 FAA 向來處於被動模式，等到事件發生後才分析肇因以找出不同做法，如今 FAA 要改採主動方式，直接從製造起點引入檢查員並提出明確指標來監控績效。