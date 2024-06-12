憂心中國祭出報復措施 歐洲汽車股走跌

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-14 02:00

歐洲一些最大汽車製造商的股價周四 (13 日) 進一步下跌，因為不確定中國將如何回應歐盟對中國進口電動車加徵的新關稅。分析師表示，中國的反制措施可能直接針對汽車，這加大德國豪華汽車製造商面臨的風險，甚至可能瞄準法國干邑白蘭地 (Cognac) 等其他產業。

Stifel 分析師 Daniel Schwarz 表示風險在於中國也可能採取行動，尤其會打擊向中國出口汽車的德國原始設備製造商。

然而，一些投資人預估中國政府將做出平衡的回應，因為中國汽車製造商仍將能夠向歐洲出口，儘管利潤率較低。

Niche Asset Management 創始人 Massimo Baggiani 表示：「我相信這其實是曇花一現。關稅對中國來說不是那麼嚴厲，對歐洲來說絕對是必要的。如果沒有發生這種情況，對歐洲經濟、電動車的發展和就業來說，這將是一個重大問題。」

截至格林尼治標準時間 11 點 45 分，歐洲汽車指數下跌 2.3%，至四個多月來的最低水準，而整個歐洲斯托克 600 指數下跌 0.8%。與此同時，汽車供應商也受到衝擊。在巴黎上市的 Forvia 和 Valeo 股價分別下跌 5% 和 3.2%。

個股方面，進軍中國市場的 Volvo 跌幅最大，下跌 6.2%，其次是德國汽車製造商保時捷 (Porsche AG)、福斯汽車 (Volkswagen)、賓士集團 (Mercedes) 和寶馬 (BMW)，跌幅在 1.7%-3.7% 之間。

根據中國官媒新華社報導，北京希望歐盟重新考慮對中國電動車徵收關稅，並停止在「錯誤的方向」上進一步採取行動，以保護其汽車產業免受競爭。

摩根士丹利 (MS-US) 表示，福斯控股的豪華汽車製造商保時捷尤其謹慎。保時捷的股價跌至 2022 年上市以來的最低點。

該行分析師在一份報告中說：「我們預估對德國汽車製造商的信心將持續低迷，因為這一事態發展可能導致管理團隊將 24/25 會計年度的數據下調至預測下緣。」

瑞銀表示，即使關稅成為最終決定，仍預估中國領先企業將繼續推進向歐洲市場的擴張，並加快該地區工廠的本地化，這對匈牙利、義大利和西班牙等國來說是一項受歡迎的投資。

瑞士銀行的分析師在一份報告中表示：「目前還不清楚中國是否會報復，如果會，是否會發生在汽車行業。考慮到市場的負面情緒，我們認為首選賓士集團是一個很好的切入點。」

對中國可能採取報復措施的擔憂也蔓延到汽車產業之外。法國干邑白蘭地生產商人頭馬君度 (Remy Cointreau) 同日股價下跌 4.5%。一個代表法國干邑生產商的貿易組織昨日對歐盟的關稅決定表示擔憂。