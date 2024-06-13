〈和碩股東會〉各產品線下半年展望樂觀 伺服器目標聚焦L11

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-14 16:44

和碩 (4938-TW) 今 (14) 日召開股東會，共同執行長鄧國彥指出，目前觀察各產品線下半年展望樂觀，下半年整體營運將優於上半年。AI 伺服器方面，和碩則聚焦 L11(整機系統組裝)，以切入 L11 為未來伺服器業務的主要目標。

鄧國彥指出，各產品線下半年必然優於上半年，運算產品方面，隨著 AI PC 陸續出貨將帶動筆電業務，預估全年持平或有個位數成長；消費性產品部分，將進入下半年傳統旺季；通訊產品的需求也有升溫跡象。

至於車用產品，和碩則指出，下半年雖然有一些挑戰，但今年有信心達雙位數成長，明年營收占比保持 1 成。不過近期歐盟提高對中國的關稅，外界擔憂是否影響車用業務，共同執行長鄭光志表示，和碩車用在全球布局相對完整，不只中國，在印尼、越南、馬來西亞等地都有布局，除既有客戶，也有斬獲新客戶。

市場關注的伺服器業務，和碩提到，切入伺服器 L11 是最大目標，目前產線一條，不過會將人力及空間準備好，並依照客戶需求擴增產線。鄭光志則指出，雖然和碩 AI 伺服器起步較晚，但和碩秉持烏龜精神，一步一腳印打好技術基礎。