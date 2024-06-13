〈國泰金股東會〉蔡宏圖：估下半年維持高利率 銀行、壽險喜憂參半

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-14 14:28

國泰金控 (2882-TW) 今 (14) 日舉行股東會，董事長蔡宏圖致詞時指出，美國降息時程遞延，預期下半年仍是高利率環境，對銀行業有利，但壽險公司受匯率波動影響大，恐產生難以控制的避險成本，所幸台美股市行情熱絡，會持續靈活操作，創造良好的投資收益。

蔡宏圖表示，今年上半年繳出不錯的成績，並配息給股東，觀察整體景氣還是不錯，尤其是美國與台灣的景氣，在高科技企業的帶動下蓬勃發展，股市屢創新高，但也造成通貨膨脹的情況，為此，台灣央行先前升息半碼，美國方面，原本外界預期今年會降息數次，但通膨居高不下，拖延聯準會降息時程。

不過，蔡宏圖認為，台美景氣好，資本市場表現不錯，國泰團隊努力做投資調配，投資收益有不錯的成果。截至五月底止的自結數字都算不錯，相較去年有很好的成長。

蔡宏圖強調，未來幾個月，國泰團隊會謹慎、靈活進行投資，讓國泰金控今年度也能繳出很好的成績單，來答謝股東支持。