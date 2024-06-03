和碩GB200 NVL72 AI伺服器機櫃亮相 Blackwell Q4出貨

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-03 14:11

和碩 (4938-TW) 今 (3) 日首度在關渡總部亮相其代工的輝達(NVDA-US)GB200 NVL72 AI 伺服器機櫃，技術長徐衍珍提到，和碩目前正積極尋求區域型 CSP 客戶，也有商務合作洽談中。Blackwell 方面，徐衍珍則表示，預計在第四季出貨。

徐衍珍說明，和碩在 2 月少量出貨 AI 伺服器產品後，目前在中東、非洲、摩洛哥等非大型 CSP 業者主導的區域型客戶已經有所布局，未來區域型 CSP 客戶也是和碩的發展重點。另外，北美除了大型 CSP 外，也有中小型 CSP 希望可以採用輝達產品，目前也有商務合作洽談當中。

徐衍珍進一步指出，為更貼近客戶需求，預計墨西哥廠第三季將大規模擴產，墨西哥產能未來有望高出桃園廠達 5 倍之多。

徐衍珍表示，和碩在伺服器產業中「破殼而出」，和碩伺服器產業切入的時機點良好。和碩以生產主機板強大技術為基礎，快速切入伺服器產業，伺服器也不僅只是伺服器，包括散熱、系統整合及機櫃軟體控制等技術都一同成長。

和碩在今年 COMPUTEX 的亮點，除了有與輝達攜手推出的 GB200 NVL72，還有氣冷 MGX 4U 伺服器、 Ronnie OVX™伺服器和 AI 伺服器 Jimbo，同時也展示透過 PEGAAi 與 PEGAVERSE 提供 AI 智慧工廠解決方案。