2030年全球健康市場破15兆美元 藥局成「預防+長照」核心搶銀髮商機

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-14 19:00

KPMG 安侯建業聯合會計師事務所及台灣輔具暨長期照護產業發展協會今 (14) 日共同舉辦「資本力驅動健康大未來論壇: 打造藥局轉型即戰力」，2030 年全球健康生活商機可望超過 15 兆美元，從「預防勝於治療」觀念延伸，串聯上游「預防醫學」、中游「醫藥治療」及下游「照護服務」合作夥伴，進而推動健康促進、擴大產業格局。

2030 年全球健康生活商機可望超過 15 兆美元，從「預防勝於治療」觀念延伸，串聯上游「預防醫學」、中游「醫藥治療」及下游「照護服務」合作夥伴，進而推動健康促進、擴大產業格局。該論壇探討國內大健康產業發展與經營思維轉變，醫藥零售通路如何運用創新平台串接服務，並透過資本市場加速連鎖化進程，重新賦予藥局新價值。

台灣迎來超高齡社會，除整備醫療、長照服務與相關建設外，企業更致力拓展照護新領域 - 藥局整合性服務，衛福部長照司司長祝健芳表示，站在工商業與 ICT 產業雄厚基礎上，生技與醫藥產業已有相當基礎，產業鏈完整，在長照政策的影響下，藥局亦衍伸出許多新興的服務模式，連帶提供了輔具、健康管理、長照據點等一連串的產業價值，讓我們看到了更多不只是輔具，還有更多國內大健康產業發展的契機，想見未來臺灣生技醫療、醫藥產業、輔具服務等相關經濟效益將蓬勃發展。

KPMG 安侯建業執行長施威銘則指出，過去十年，國內美妝藥局零售業的規模成長幅度高達 95.6%，達到了三步一小間，五步一大間的密集度，近年藥局開始轉型，除藥品外，更提供了健康管理、醫材輔具、婦嬰用品、藥妝等多元項目，朝連鎖化、複合式、多樣性等策略提供商品與服務，藥局的競爭已進入資本化時代，如何運用結盟資源、整併、創新且穩健經營將是首要關注的議題。

目前上櫃生技醫療業者共有 90 家，類別相當多元，包含製藥與新藥開發、醫療器材、食品生技及再生醫療等，證券櫃檯買賣中心上櫃審查部副組長陳碧瑩說明，2023 年底總市值達 7,745 億元，占整體上櫃公司總市值 13.37%，僅次於半導體業，整體而言生技醫療產業已在櫃買市場形成完整產業聚落。近年連鎖藥局業者亦紛紛進入資本市場，透過掛牌增加知名度及募資等皆有助於企業營運成長茁長，櫃買中心將持續協助更多優質企業進入資本市場並往永續經營邁進。

國內醫藥通路產業於 2009 年後便啟動整併擴張潮，大型集團參戰開啟了資本化、集團化及連鎖化的發展，盼藉此來擴大採購及物流規模、系統化管理、資源共享等方式提高營運效能，銷售品項結構亦同步走向多元化。

近年大健康多元生態系持續茁壯，臺灣在輔具優良製造補助及服務，以及 ICT/AI 軟硬件極具全球領銜優勢，若兩者儘快整合合作，將能極速翻轉大健康產業創新轉型與發展。國立陽明交通大學 ICF 暨輔助科技研究中心中心主任李淑貞指出，國內高齡化趨勢下，長照輔具租賃發展為主要政策，也同步推動與成立「台灣智慧樂齡照護創新科技產業大聯盟」，多年來每年舉辦「臺灣輔具暨長期照護大展 ATLIFE」，將需求端與供給端橫向與縱向調適整合，推動跨域大健康產業發展。