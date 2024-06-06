〈電子五哥營收〉和碩5月營收年月雙增 輝達Blackwell產品Q4出貨

和碩 ( 4938-TW ) 今 (7) 日公告 5 月營收 931.04 億元，年月雙增。和碩技術長徐衍珍先前指出，目前積極尋求區域型 CSP 客戶，輝達( NVDA-US )Blackwell 方面，則預計在第四季出貨。

徐衍珍指出，AI 伺服器產品 2 月少量出貨後，目前在中東、非洲、摩洛哥等非大型 CSP 業者主導的區域型客戶已經有所布局，未來區域型 CSP 客戶也是和碩的發展重點。另外，北美除了大型 CSP 外，也有中小型 CSP 希望可以採用輝達產品，目前有商務合作洽談當中。