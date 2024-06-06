〈電子五哥營收〉和碩5月營收年月雙增 輝達Blackwell產品Q4出貨
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-07 18:00
和碩 (4938-TW) 今 (7) 日公告 5 月營收 931.04 億元，年月雙增。和碩技術長徐衍珍先前指出，目前積極尋求區域型 CSP 客戶，輝達(NVDA-US)Blackwell 方面，則預計在第四季出貨。
和碩 5 月營收 931.04 億元，月增 3.82%，年增 2.74%。累計今年 1 至 5 月營收 4331.79 億元，年減 16.08%。筆電出貨部分， 5 月出貨 74 萬台，月增 39.04%，年增 8.14%。
和碩指出，5 月三大產品線包含資訊產品、消費性電子產品、通訊產品，與 4 月、去年同期相比互有消長。
徐衍珍指出，AI 伺服器產品 2 月少量出貨後，目前在中東、非洲、摩洛哥等非大型 CSP 業者主導的區域型客戶已經有所布局，未來區域型 CSP 客戶也是和碩的發展重點。另外，北美除了大型 CSP 外，也有中小型 CSP 希望可以採用輝達產品，目前有商務合作洽談當中。
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