和碩攜手恩智浦啟用聯合實驗室 衝刺汽車應用發展

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-14 16:49

和碩 (4938-TW) 今 (14) 日攜手恩智浦啟用位於和碩總部的聯合實驗室，加速和碩在軟體定義汽車領域的發展。和碩共同執行長鄭光志表示，車用商機到 2033 年將上看 6 兆美元，不僅是台灣電子產業的機會，更是和碩的機會。

和碩運用恩智浦全方位電氣化產品組合與跨車系統解決方案，包括用於汽車 EEA(電子、電氣架構) 的 S32 汽車微控制器、微處理器系列產品作為域控制器 (domain controller) 與區域控制器 (zonal controller)。

此外，和碩最新的智慧座艙 (Smart Cockpit) 解決方案採用恩智浦 i.MX 應用處理器系列。鄭光志也透露，和碩歐系、美系、日系，或是新創汽車公司等客戶，都是和碩拓展的目標，和碩也積極展示其設計能力，最快下半年就能有好消息。

不過鄭光志也強調，和碩沒有要做自有品牌，而是透過自身最基本的設計能力，進一步吸引客戶提供服務，除了提供全球代工服務外，進而提升自身價值，創造更多生意。

根據 Spherical Insights LLP 預測，全球汽車產業規模將從 2023 年的 3.6 兆美元成長至 2033 年的 6.9 兆美元，年複合成長率 (CAGR) 高達 6.77%。鄭光志也提到，過去幾年因為 COVID-19 導致缺料，使得乘用車出貨曾跌至 7、8000 萬台，原先預期 2021 年有機會突破 1 億台，雖然整體時程延後，但仍看好車用市場。