和碩砸12.57億投資群創旗下CarUX 搶攻智慧座艙商機

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-17 18:40

代工大廠和碩 (4938-TW) 今 (17) 日宣布，斥資 12.57 億元取得面板大廠群創 (3481-TW) 子公司 CarUX 約 4.09% 的股權。和碩表示，此投資案為財務性投資，不過法人指出，CarUX 積極布局智慧座艙及車用領域，認為和碩此投資主要為搶攻智慧座艙商機。

和碩今天代子公司 Asuspower Corporation 公告董事會決議通過，投資群創旗下 CarUX Holding Limited。以每股 6.949 美元 (約新台幣 213.51 元) 的金額，買下 CarUX 588.8 萬股，合計斥資 4091.67 萬元 (約新台幣 12.57 億元)，持股比例約 4.09%。