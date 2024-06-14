旅客回國夾帶違禁品最多的竟是「它」？查獲重罰20萬！

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-14 15:40

暑假一向是國人出國旅遊旺季，隨著疫情解封，尤其近 2 年入出境旅客人數增加，海關查獲旅客違規攜帶豬肉製品案件亦大幅上升，自 113 年 1 月至 5 月，查獲未經檢疫豬肉及豬肉製品 473 件 349.9 公斤，在旅客行李中查獲即占整體數達 66.2%，若攜帶自非洲豬瘟疫區豬肉及其製品，初次查獲即處新臺幣 20 萬元罰鍰，外籍人士如未繳清罰鍰，更拒絕其入境。

關務署說明，海關持續與農業部防檢署等邊境查緝機關合作，加強查緝來自非洲豬瘟高風險地區入境旅客行李、郵包及進口快遞貨物。自 113 年 1 月至 5 月，海關查獲未經檢疫豬肉及豬肉製品 473 件 349.9 公斤，其中以旅客行李查獲 313 件 224.7 公斤最多，占整體緝獲件數達 66.2%，重量達 64.2%，顯示旅客違規攜帶肉製品風險仍高。

關務署為防止含非洲豬瘟病毒肉製品藉由旅客攜帶進入國內，持續與防檢署加強邊境查緝，對來自疫區入境旅客手提及託運行李實施 100% X 光檢查，請民眾勿心存僥倖，也請告知境外親友切勿攜帶或寄贈豬肉製品，一旦查獲，均移由防檢署依法裁罰。