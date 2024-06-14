金融時報：習近平稱美國企圖煽動北京攻台 他不會上當

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-16 21:34

知情人士透露，中國國家主席習近平曾告訴歐盟執委會主席范德賴恩，美國企圖煽動中國攻擊台灣，習近平也對中國官員警告此事。

英國《金融時報》周日（16 日）披露，數名消息人士表示，習近平在去年 4 月與范德賴恩會面時曾發出上述警告。習近平認為，美國試圖誘騙共軍侵略台灣，但他不會上當。

部分中國學者和退役軍官聲稱，美國試圖透過提供台灣武器，以及推行其他措施激怒北京，讓中國陷入軍事對抗。

中國前駐美國大使崔天凱也曾在 1 月表示，中國「不會落入別人設下的圈套」，他暗指的當然是美國。

根據《台灣關係法》，美方有義務協助台灣維持自我防禦，但拜登政府不支持台獨，反對片面改變現狀。

一名中國學者表示，美國「積極鼓勵台獨勢力」，且知道如果台灣宣布獨立大踩紅線，中國將被迫採取軍事行動。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國研究主任白明（Jude Blanchette）認為，對習近平上述言論的一種解釋是，一些下屬試圖引導他放棄更具侵略性的政策。