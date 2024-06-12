新青安推漲房價？楊金龍：房價並非央行金融目標 不越俎代庖

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-13 18:05

中央銀行今 (13) 日祭出第六波打炒房政策，將特定地區第二套房貸貸款成數從 7 成降到 6 成，然而，仍有聲浪質疑這波助攻房價的力道是來自新青安的首購族，與第二套房的關聯性？央行總裁楊金龍表示，「新青安是財政部的立意良善措施，央行比較不會越俎代庖，房價並非央行的金融目標，央行關心的是金融穩定」，也提到，目前央行看到使用新青安購買第二戶住宅的狀況不多。

楊金龍指出，在理監事會議中， 財政部長有提到新青安政策一些公股銀行的配套措施，事實上，這是財政部的立意良善措施，也是健全房市方案的一環，「有什麼漏洞是財政部的職責，央行比較不會越俎代庖」，央行主要是調查和央行有關的項目，也確實有去調查。

楊金龍進一步說明，央行關心的是房貸占銀行放貸比有多少，讓銀行來報，金融穩定才是首要目標，並非房價，而據央行了解，自然人若購入第二戶住宅條件也蠻嚴格的，「第一戶若使用新青安，第二戶就會被限制」，目前看到使用新青安的首購族再購入第二戶的情況不多。