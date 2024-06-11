〈房產〉商辦也火 「國家企業廣場」 預售案 今年揭露成交達32.7億元

同時，以興富發 ( 2542-TW ) 推出的此一商辦預售案「國家企業廣場 TAIPEI ONE」，在今年第一季揭露的高樓層每坪 180 萬元，也是今年預售辦公室的最高價個案。

由實價揭露顯示，今年第一季「國家企業廣場 TAIPEI ONE」就揭露 7 筆交易，17、18 樓高樓層每坪成交單價 172.5-180 萬元，單筆面積多在 90-116 坪，今年 4 月底又揭露 9 筆實價紀錄，由於屬於中低樓層單價並未再創高，每坪單價在 157-164 萬元，累計今年「國家企業廣場 TAIPEI ONE」就揭露金額高達 32.7 億元，每坪 180 萬元也是今年預售商辦的最高價。

目前全台辦公室最高單價仍是北市信義計畫區的「統一國際大樓」，屋齡雖已近 20 年，但曾創下每坪單價達 210.5 萬元的紀錄，也是辦公室成交單價首度突破 200 萬元紀錄，曾敬德表示，市場景氣翻揚，不少企業獲利增長有擴增辦公室或廠辦需求，辦公與廠辦產品仍是現在市場上能見度較高的物業大樓。