〈房產〉商辦也火 「國家企業廣場」 預售案 今年揭露成交達32.7億元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-12 16:23
商辦市場熱度升溫，現貨市場供不應求，近年主力買盤逐漸提早購置預售案，依台北市實價周報資料顯示，北市少數的辦公室預售推案「國家企業廣場 TAIPEI ONE」，一口氣揭露 9 筆實價揭露資訊，總計揭露金額達 20 億元，每坪單價最高達 164 萬元，累計今年揭露 32.7 億元。
同時，以興富發 (2542-TW) 推出的此一商辦預售案「國家企業廣場 TAIPEI ONE」，在今年第一季揭露的高樓層每坪 180 萬元，也是今年預售辦公室的最高價個案。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，相較北市預售揭露大概 8、9 成都是住宅產品，辦公室產品供給量少，現貨市場好的辦公室大多在壽險或企業手上，實際上釋出待售的量體並不多，若是在台北市市中心推出辦公預售案，反而成為現在市場上的缺口產品，加上當前對於辦公室空間需求穩定，因此個案能夠寫下不錯的銷售成績。
由實價揭露顯示，今年第一季「國家企業廣場 TAIPEI ONE」就揭露 7 筆交易，17、18 樓高樓層每坪成交單價 172.5-180 萬元，單筆面積多在 90-116 坪，今年 4 月底又揭露 9 筆實價紀錄，由於屬於中低樓層單價並未再創高，每坪單價在 157-164 萬元，累計今年「國家企業廣場 TAIPEI ONE」就揭露金額高達 32.7 億元，每坪 180 萬元也是今年預售商辦的最高價。
目前全台辦公室最高單價仍是北市信義計畫區的「統一國際大樓」，屋齡雖已近 20 年，但曾創下每坪單價達 210.5 萬元的紀錄，也是辦公室成交單價首度突破 200 萬元紀錄，曾敬德表示，市場景氣翻揚，不少企業獲利增長有擴增辦公室或廠辦需求，辦公與廠辦產品仍是現在市場上能見度較高的物業大樓。
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