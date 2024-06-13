不跟輝達拚晶片 博通卯起來搶AI網絡技術市占

鉅亨網編譯許家華 2024-06-14 12:07

輝達周四 (13 日) 股價大漲 3% 以上，同為晶片公司的博通 在其財報中強調了對人工智慧 (AI) 處理器的需求，也強調其爭奪 AI 網絡技術市占的意圖。

輝達 (NVDA-US) 前一日收高 3.6% 後，周四又上漲 3.52%，達每股 129.61 美元。博通 (AVGO-US) 大漲 12.27%，收每股 1678.99 美元。

博通在財報中提出對 AI 晶片的強勁需求。博通是高階 AI ASIC（專用積體電路）市場的領導者，幫助谷歌等大公司設計客製化晶片。

博通高層積極強調，他們的晶片並非與輝達 GPU 直接競爭。博通執行長 Hock Tan 在財報電話會議上表示：「我們採取的方法是不使用 GPU，但我們讓 GPU 能良好運作。」他稱，博通的晶片會與正建立越來越大 GPU 叢集的客戶互補。

然而，在與輝達 Spectrum-X 乙太網路平台相抗衡方面，博通就與輝達變得競爭，博通高層在受訪時直言輝達的新平台「毫無新意」，強調博通早已推出同類型的方案。

博通表示，當前 8 大 AI 晶片叢集中有 7 個部署了由博通技術支援的乙太網路基礎設施，預期明年所有超大規模 AI 叢集都將由乙太網路提供支援。

「我們從事乙太網路業務已經超過 25 年了…… 我們經歷了許多市場轉型，並且抓住了雲端規模網路到路由，乃至現在的 AI 等許多市場轉變，因此這是我們切入 AI 領域的自然延伸。」Tan 說。

輝達預計 Spectrum-X 將在一年內創造數十億美元營收。博通最新季度的網路營收為 38 億美元，年增 44%。